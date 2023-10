Edoardo D'Erme, in arte Calcutta, emblema del panorama indie pop italiano, torna con un nuovo album dopo ben 5 anni. E' stato proprio il cantautore di Latina, attraverso i suoi canali social, ad annunciare l'uscita dei nuovi brani. Grande clamore tra i fan, che avevano già fatto segnare numeri di reaction record per l'uscita delle date dei nuovi concerti di Calcutta.

Ma quando esce il nuovo album? C'è la data ed è davvero molto vicina. Il nuovo album di Edoardo è stato annunciato con due foto ed un testo molto chiaro: "Qui si prova per il tour ma il 20 ottobre esce il mio nuovo disco". Ci siamo, quindi. Il nuovo album di Calcutta uscirà tra appena 9 giorni. Il modo di annunciare le novità da parte di Calcutta è ormai sempre più singolare, arriva dal nulla e senza nessuna cura di tempi,modi o criteri di marketing. D'altronde, Edoardo Calcutta, così lo chiamano in tanti, non ha davvero bisogno di seguire nessuna regola. I fan lo hanno atteso talmente tanto che non vedono l'ora di riprodurre il nuovo album.