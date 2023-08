"Italia, cosa diavolo c'è in questi? Non riesco a smettere di mangiarli, sono dipendente..."

"Italia, cosa diavolo c'è in questi? Non riesco a smettere di mangiarli, sono dipendente...". Olivia Wilde stregata dai taralli in Puglia. L'attrice, con un video su Instagram, confessa la sua dipendenza dalle specialità pugliesi.