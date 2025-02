Cioccolato ai funghi e alla polenta, i sapori inaspettati di ﻿Gianluca Fusto

Il cioccolatiere e architetto del gusto intervistato nella puntata 26 di 'On the Go with Ginta'

Ginta entra nel mondo visionario di Gianluca Fusto, uno dei più audaci innovatori del cioccolato, nell'episodio 26 di On The Go With Ginta distribuito da Warner Music Italy. Pasticciere, cioccolatiere e architetto del gusto, Gianluca Fusto non si accontenta di creare dolci: li progetta, li studia e li trasforma in esperienze sensoriali sorprendenti.

Nel suo laboratorio ultra-tecnologico di Milano, trasparente come la sua filosofia, Fusto sperimenta con ingredienti e tecniche che sfidano le regole della pasticceria classica. In questa puntata, mette alla prova il palato di Ginta con accostamenti inaspettati: cioccolato ai funghi, alla polenta e persino alla cipolla. Un viaggio tra sapori che sembrano impossibili, eppure funzionano perfettamente nelle mani di un maestro che non ha paura di osare.

Dai suoi inizi tra Parigi e le grandi maison del cioccolato, fino alla creazione della sua realtà indipendente, Gianluca ha ridefinito il modo in cui pensiamo al cacao. La sua missione? Rompere gli schemi, senza mai perdere di vista l’essenza più pura della materia prima. Un episodio che non è solo un’intervista, ma un’esperienza di gusto e di visione, in compagnia di uno dei protagonisti più rivoluzionari della pasticceria contemporanea.