Ornella Muti: ''Io al 'Gf Vip'? 'Non ci andrei mai, faccio l'artista non il trash''

"Trovo che le notizie che girano in rete e sui social in questi giorni su una mia presunta partecipazione alla prossima dizione del 'Gf Vip' siano denigranti. Faccio l'artista non il trash''. Così Ornella Muti, parlando con l'Adnkronos, smentisce categoricamente i rumors su una sua presunta partecipazione alla prossima edizione del 'Gf Vip'. ''Ho appena fatto un film, faccio teatro, lavoro tanto e non accetterei mai di partecipare a un programma poco costruttivo come quello'', conclude l'attrice.

(di Alisa Toaff)