Alessandro Orsini, a malincuore, dice no a Un giorno da pecora e a Geppi Cucciari. Il professore di sociologia del terrorismo internazionale, ospite fisso di Bianca Berlinguer prima e Cartabianca e poi a E' sempre Carta bianca, oggi non ha potuto partecipare al programma di Radiouno e ha spiegato la sua decisione con un post. "Oggi ho ricevuto un grande onore: l'invito a parlare a Un giorno da pecora, la bellissima trasmissione di Radio 1 condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro! Lei è stupenda, sono un suo grande ammiratore. Cara Geppi Cucciari, purtroppo non posso partecipare, ma spero ci sarà un'altra occasione per incontrarci di persona a 'un giorno da leone'. Quel giorno verrà anche per Radio Rai", scrive Orsini, che nelle ultime ore sui social ha pubblicato una serie di post facendo riferimento alla propria carriera accademica "distrutta".

"Meglio ruggire che belare in questi tempi bui. Mi sono permesso di chiedere ai suoi collaboratori una sua foto con autografo da inviare al mio ufficio alla Luiss. Sono un meridionale molto arretrato e sono rimasto fermo ai tempi delle foto con la firma: tempi 'maradoniani'", scrive oggi il professore. Un abbraccio e grazie per tutto quel che fate per rendere migliore la nostra informazione", conclude.