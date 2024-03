Red carpet tra rosa Barbie e total black per la 96ma edizione degli Oscar 2024. Davanti al Dolby Theatre, le star solcano il tappeto rosso sfoggiando mise curiose, ipnotiche, scintillanti e bizzarre. Il nero è la scelta di moltissime attrici: da Eva Longoria a Jamie Lee Curtis, da Vanessa Hudgens -che sfoggia per la prima uscita pubblica il suo pancione- a Billie Eilish, che lo declina in modo originale abbinando una gonna a quadri bianchi e neri e una camicia bianca.

Capelli raccolti e un abito lungo total black che lascia le spalle scoperte e due grandi 'ali' che partono dal decolletée frontale per Sandra Hüller, candidata all'Oscar per 'Anatomia di una caduta'.

Rosa Barbie, come d'obbligo, per la candidata all'Oscar America Ferrera, che sfoggia un lungo glitterato. A spezzare la linea di colore con un bianco ottico è Kirsten Dunst, sorridente al fianco del marito Jesse Plemons. Elegantissimo anche Colman Domingo, nomination per 'Rustin', in un originale smoking doppiopetto, papillon e scarpe decorate.