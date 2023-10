"Ho avuto voglia di tirare un pugno a Mike Bongiorno". Paola Barale, ospite oggi di Verissimo su Canale 5, svela un retroscena del lungo rapporto professionale con Mike Bongiorno, nei 7 anni di La ruota della fortuna. La showgirl ricorda quando Mediaset le ha offerto la conduzione di La sai l'ultima con Gerry Scotti. Nessun problema, solo una condizione: "A Mike devi dirlo tu, altrimenti ci resta male". "Gliel'ho detto -racconta Paola Barale- e lì per lì non c'è stata nessuna reazione. Il giorno dopo, probabilmente dopo averci riflettuto, Mike si è presentato nello studio dove dovevamo registrare La ruota della fortuna e mi ha fatto una scenata terribile", dice. "In quel momento avrei voluto tirargli un pugno, è stata l'unica volta in vita mia. Io devo tutto a Mike, se non ci fosse stato lui forse oggi insegnerei ginnastica da qualche parte... Sono sempre stata felicissima di lavorare con lui, mi ha insegnato tutto. Per me era come un maestro severo, era un mito ed era normale avere soggezione. Però in quel caso la sua reazione fu fuori luogo, era quasi uno scontro tra padre e figlia...".