Sarà una finale a tre, per questa edizione di Pechino Express 2024. A sfidarsi, giovedì 9 maggio, di corsa fino al chilometro decisivo - sorvegliato come sempre da Costantino Della Gherdardesca e dall’inviato Fru - saranno le coppie I Pasticcieri Damiano e Massimiliano Carrara, Le Amiche Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo e Italia Argentina Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal. Questo è il verdetto della semifinale di ieri, giovedì 2 maggio, dopo 233 chilometri tra la città eterna di Kandy e la culla del buddismo in Sri Lanka Mihintale. Tranelli e penalità hanno infiammato la competizione, già agguerritissima, mentre strategie vincenti e rimonte memorabili hanno portato all’eliminazione, a un passo dall’ultimo atto lungo la Rotta del Dragone, delle Ballerine Maddalena Svevi e Megan Ria.

La semifinale

Quella di ieri - in onda su Sky e in streaming su NOW- è stata una semifinale intensissima. A Kandy, alla partenza della gara, i fratelli Carrara, vincitori della scorsa tappa, hanno penalizzato le Ballerine, obbligate a comprare una torta per Costantino prima di mettersi in gara come tutti gli altri viaggiatori. Prima destinazione del percorso il Royal Palace Park, dove dovevano cimentarsi in una danza tradizionale locale usata per invocare gli spiriti soprannaturali; trascorsa la prima notte di questa tappa tra le dimore locali, obiettivo per tutti era raggiungere lo Spice Garden di Matale per una prova di memoria all’insegna dei rimedi ayurvedici tra le erbe e le spezie della medicina popolare, ancora molto diffusa in Sri Lanka. E ancora, subito la missione successiva, alla scoperta di una lunga dinastia di sovrani all’Ancient City di Polonnaruwa, meraviglioso sito archeologico Patrimonio dell’Umanità che oggi custodisce i resti di antichi palazzi e templi: qui le coppie hanno potuto firmare il libro rosso del traguardo intermedio, e i primi a farlo sono stati i Pasticcieri che hanno così guadagnato un posto nella classifica finale e affidato il temutissimo “malus della retromarcia” a Italia Argentina, obbligate – alla ripresa della gara – a chiedere un passaggio nella direzione opposta rispetto a quella da compiere.

La seconda notte con la popolazione locale è stata un’occasione per tutti per festeggiare: in occasione del 19esimo compleanno di Megan, tutte le coppie hanno ricevuto una busta contenente una lettera dai rispettivi parenti, un modo per spronarli e far sentire tutto il tifo da casa. Quindi di buon’ora i viaggiatori si sono addentrati nel Parco Nazionale di Minneriya per un safari sensazionale durante il quale dovevano fotografare almeno cinque degli esemplari di animali indicati (pavone, scimmia, sciacallo, elefante, cervo, bufalo, leopardo o coccodrillo) e rispondere ad alcuni quesiti sulla fauna locale, con la penalità di pesantissimi minuti di sosta forzata. Con tutte le coppie vicinissime tra loro, il percorso in jeep – tra una foto e una domanda a cui rispondere – ha acceso ulteriormente la contesa tra i viaggiatori.

Completato il safari, tutti di nuovo in corsa con destinazione tappeto rosso posto al Kaludiya Pokuna, lo stagno di acqua nera ai piedi della montagna sacra di Mihintale per il verdetto più decisivo della stagione. La classifica finale vedeva al primo posto ancora una volta I Pasticcieri seguiti da Italia Argentina, artefici queste ultime di un’altra rimonta memorabile; al ballottaggio Amiche e Ballerine, con Damiano e Massimiliano che hanno candidato all’eliminazione proprio Maddalena Svevi e Megan Ria: purtroppo per loro la penultima tappa era eliminatoria e quindi hanno dovuto abbandonare il loro viaggio a un passo dalla corsa finale.

Estenuante, spettacolare, appassionante: questa stagione di Pechino Express è stata tutto questo ma anche molto di più. Dopo migliaia di chilometri percorsi tra Vietnam, Laos e Sri Lanka, ora manca solo l’ultimo tratto che, giovedì 9 maggio su Sky e in streaming su NOW, porterà le coppie fino alla maestosa rocca di Sigiriya, un luogo suggestivo che domina le distese verde smeraldo del Paese soprannominato “la lacrima dell’India”. Pasticcieri, Amiche, Italia Argentina: quale sarà la coppia che, benedetta dal Dragone di Pechino Express, vincerà questa edizione?