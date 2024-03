Il reality al via il 7 marzo su Sky e Now

Pechino Express 2024 prende il via giovedì 7 marzo, con le coppie di concorrenti alla scoperta della 'Rotta del Dragone'. Il travel reality su Sky e Now, con la 'gara' tra Vietnam, Laos e Sri Lanka, propone il cast composto da una serie di formazioni: Fabio ed Eleonora Caressa, 'I Caressa', Damiano e Massimiliano Carrara, 'I Pasticcieri', Artem e Antonio Orefice, 'I Fratm', che si sono conosciuti sul set della serie 'Mare Fuori' e Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi, 'I Romagnoli'. Ai nastri di partenza anche Nancy Brilli e Pierluigi Iorio, 'I Brillanti', Kristian Ghedina e Francesca Piccinini, 'I Giganti', Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo, 'Le Amiche' e Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi, 'Italia Argentina'.

L’itinerario dello show Sky Original realizzato da Banijay Italia si svilupperà in dieci puntate e si snoderà dalle regioni settentrionali del Vietnam, fra risaie verdi e testimonianze antiche, passando di corsa per le città ricche di spiritualità del Laos, fino a concludere il viaggio tra i panorami mozzafiato dello Sri Lanka.

A guidare le coppie quest’anno torna Costantino Della Gherardesca, affiancato da un 'inviato' speciale: Fru dei The Jackal, attore e comico italiano, tra i concorrenti più amati grazie alla sua partecipazione due stagioni fa, quando con Aurora Leone ha composto l’iconica coppia degli 'Sciacalli'.

'''Pechino Express' ha la capacità di saper raccontare - sottolinea Della Gherardesca - tutti lavorano affinché il programma racconti al telespettatore i luoghi che percorriamo, questo anche grazie alle nuove tecnologie che abbiamo a disposizione. I concorrenti hanno la possibilità meravigliosa di potersi levare la maschera che tutti dobbiamo con fatica tenerci addosso durante la vita quotidiana''.

Le coppie in gioco, negli oltre cinquemila chilometri che compongono il percorso della gara, potranno contare su pochi elementi di base: solo uno zaino con una dotazione minima e 1 euro al giorno a persona in valuta locale. Un bagaglio risicatissimo, per questo a fare la differenza saranno la resistenza fisica e psicologica, l’abilità e l’intraprendenza, lo spirito di adattamento e di sopravvivenza dei viaggiatori, pronti a vivere una continua scoperta per gli occhi e per l’anima.

Superando prove e insidie, chilometro dopo chilometro in ciascuna puntata, le otto coppie raggiungeranno il traguardo con la bandiera di 'Pechino Express' e tappa dopo tappa le più tenaci arriveranno alla finalissima. (di Alisa Toaff)