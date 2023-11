"Parole in libertà di qualcuno... Io non ce la faccio più a sentirvi". Poche parole da parte di Pino Insegno che commenta con l'Adnkronos le indiscrezioni apparse sul 'Corriere della Sera' che annunciano il ritorno di Flavio Insinna, dal prossimo anno, alla guida dell''Eredità', programma in cui è prevista la conduzione di Pino Insegno.

Attualmente condduttore de 'Il Mercante in fiera', l'attore e doppiatore aveva commentato - all'indomani della messa in onda della prima puntata - gli ascolti del programma. ''Ma quale flop - aveva detto a settembre -, gli ascolti sono buoni, in linea con la rete, un po’ più alti, la cosa bella è che finiamo il programma al 5% di share quindi il programma è andato in crescendo e ha chiuso in grande crescendo. Quello che dobbiamo fare noi ora è cercare di raddoppiare gli ascolti di quella fascia’'', le paroel all'Adnkronos. ''Il pubblico deve scoprire che c’è un programma - sottolineava il conduttore - dopo otto minuti di pubblicità i risultati che abbiamo ottenuto sono già un miracolo. Le somme si potranno tirare dopo almeno due settimane, siamo appena all’inizio, l’obiettivo è quello di andare meglio della fascia che significa fare il 4, il 5 o il 6% di share che vorrebbe dire un successo senza precedenti. A tutti i programmi che nascono bisogna dare il tempo di crescere e di essere scoperti - conclude Insegno - soprattutto un quotidiano. Andrà sempre meglio'', aveva detto.