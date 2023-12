“Ai semafori abbiamo fatto di tutto, il cinema, la danza, l’arte” ha esordito Fiorello durante la puntata di oggi di VivaRai2!, prima di introdurre i suoi nuovi ospiti. “Sapete cosa non abbiamo mai fatto? La pulizia ai semafori”. Così sono entrati in scena Pio e Amedeo, fermi al semaforo del Foro Italico, in attesa del rosso. “Dovete sudarvi la promozione del vostro film”, li ammonisce lo showman. E i due comici non lo hanno certo deluso. Dalla pulizia di motorini e camion, alle mance degli automobilisti in coda: “Abbiamo preso più soldi del compenso di Sanremo”, è stato il loro commento. La puntata si è chiusa in bellezza con i due comici intenti ad affiggere il cartellone del proprio film, presto al cinema e un finale ‘al bacio’ con lo stesso Fiorello!