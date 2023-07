Pippo Baudo compie 87 anni, il coro di Fiorello a Viva Rai2'- Video

Pippo Baudo compie 87 anni e Fiorello lo chiama in diretta a 'Viva Rai2'. "Pippo, noi ti facciamo ancora tanti auguri! Ti vogliamo bene e sappi che ti aspettiamo sempre. Ora noi finiamo, ma l'anno prossimo, chi lo sa cosa potrà succedere, ma se dovesse esserci un'altra edizione, promettimi che verrai alla prima puntata". "Allora, io te lo prometto, anzi, te lo garantisco anche, sono sicuro che la prossima edizione ci sarà perché tu la farai". E' la promessa di Pippo Baudo a Fiorello che stamattina nel corso di 'Viva Rai2!' ha chiamato al telefono lo storico presentatore, che oggi compie 87 anni, per fargli gli auguri.

"Che effetto ti fa guardare la televisione e vedere che in ogni cosa oggi c'è sempre un pezzetto di Pippo Baudo?", chiede Fiorello a Baudo, che si schermisce: "Ma non lo so... non sono così presuntuoso". Ma Fiorello incalza: "Hai tracciato la strada e noi la stiamo seguendo tutti quanti, tutti. Chi fa questo mestiere oggi segue la strada tracciata dal grande Pippo".

E non può mancare l'evocazione di Amadeus che si avvia a condurre il suo quinto Festival di Sanremo: "Pippo, che diciamo invece al nostro fratello, amico, Amadeus?". "Devo dire che è bravo, simpatico, ed è siciliano!", risponde Baudo, ricordando di avere condotto ben 13 Festival: "Campa cavallo! 13 sono tanti eh...", dice l'87enne presentatore. E Fiorello conclude: "Amadeus, sentirsi dire bravo da Pippo Baudo è come ricevere una laurea honoris causa. Evviva Pippo Baudo, ti vogliamo davvero bene".