Myrta Merlino salta la puntata di oggi di Pomeriggio Cinque. La conduttrice della trasmissione pomeridiana di Canale 5 non è in studio per guidare il programma di oggi, 7 febbraio 2024. Al suo posto, al timone c'è il giornalista Giuseppe Brindisi che spiega l'avvicendamento forzato. "Buon pomeriggio, oggi tocca a me tenervi compagnia perché Myrta Merlino come tanti italiani è stata colpita dall'influenza stagionale. Con tutta la squadra di Pomeriggio Cinque le auguriamo di guarire e di tornare prestissimo", dice Brindisi dando il via alla puntata, con un menù dedicato in particolare alla cronaca.