'Premi Tenco' a Consoli, Finardi, Ron e Arbore come operatore culturale

Carmen Consoli, Ron, Eugenio Finardi, Tom Zé per la sezione internazionale e Renzo Arbore quale operatore culturale: sono gli insigniti del 'Premio Tenco' alla carriera, mentre le Targhe Tenco vanno a Niccolò Fabi per 'Andare oltre' miglior canzone, Alice per 'Eri con me' miglior interprete, Almamegretta per 'Senghe' miglior album in dialetto, Daniela Pes per 'Spira' migliore opera prima, Vinicio Capossela per 'Tredici canzoni urgenti' miglior album dell'anno.

Saranno tutti presenti alla 46esima edizione del 'Premio Tenco', la rassegna della canzone d'autore che si svolgerà al teatro Ariston di Sanremo - sullo stesso palcoscenico del Festival - dal 19 al 21 ottobre, con un'anteprima il 18 per la masterclass che coinvolgerà le scuole, cui è prevista la partecipazione di Paolo Jannacci e Paolo Rossi. 'Vengo anch'io' il titolo della nuova edizione, dedicata a Enzo Jannacci nel decennale della sua scomparsa: a lui andrà idealmente il Premio Siae, novità di quest'anno, che sarà ritirato dal figlio Paolo.

Oltre ai vincitori del premio e delle targhe che portano il nome del cantautore Luigi Tenco, si esibiranno nelle tre serate anche Angelo Branduardi, vincitore del 'Premio Tenco' lo scorso anno ma allora impossibilitato a partecipare, e Tosca, oltre al pianista siro-palestinese Aeham Ahmad vincitore del premio Yorum istituito in collaborazione con Amnesty International per dare visbilità ad artisti che vedono messa a rischio la loro stessa vita, nonché Armando Corsi, Patrizia Cirulli, Leti Dafne, Flavio Giurato. A presentare l'evento saranno l'attore Paolo Hendel e, come da tradizione, Antonio Silva presidente del Club Tenco. Sergio Staino non sarà fisicamente presente, "ma sarà comunque qui fra noi", assicurano gli organizzatori inviando un saluto affettuoso al disegnatore satirico, da sempre in prima fila alla rassegna.

"Il Premio Tenco non vuole essere soltanto una rassegna - sottolinea il direttore artistico Sergio Sacchi, durante la conferenza stampa organizzata al teatro Parenti di Milano - Abbiamo deciso di dedicare l'intera manifestazione compresa la masterclass mattutina dell'anteprima a Jannacci, con l'invito a tutti i partecipanti a eseguire un suo brano. Inoltre, come omaggio alla regione Liguria, sarà presentato il docufilm sulla nuova scuola genovese, ricordando come Genova sia stata la capitale del cantautorato italiano, comprendendo sia gli artisti che vi sono nati, sia coloro che sono cresciuti in quell'ambiente culturale e musicale".

Dal suo canto, il presidente della Siae, Salvatore Nastasi, osserva che "la Siae da sempre protegge e valorizza il diritto d'autore e non può che essere al fianco della più importante e prestigiosa manifestazione dedicata alla canzone d'autore italiana, che negli anni ha premiato alcuni fra i maggiori cantautori nazionali e internazionali ed ha anche permesso a tanti giovani autori di qualità di avere un palco e un microfono per farsi conoscere da un pubblico competente e appassionato".

(di Enzo Bonaiuto)