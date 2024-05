Premio Margutta - La Via delle Arti, grande successo in Campidoglio

Gran successo per la XVIIIma Edizione del 'Premio Margutta - La Via delle Arti', lo storico appuntamento culturale ideato da Antonio Falanga, organizzato da Grazia Marino e prodotto da Spazio Margutta che, dopo essere stato ospitato nelle più importanti aree archeologiche e museali di Roma, approda quest’anno in un nuovo e prestigioso sito della Capitale, nella Terrazza della Sala della Protomoteca in Campidoglio. Per questo ulteriore e prestigioso riconoscimento l’organizzazione della manifestazione, ringrazia l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma, Alessandro Onorato, che in riferimento alle finalità istitutive e artistiche dell’iniziativa, ha ritenuto opportuno promuovere e ospitare la cerimonia di premiazioni nell’esclusiva terrazza capitolina, dalla quale si potrà ammirare una vista incomparabile dei Fori Imperiali.

Merito, talento e creatività, le caratteristiche delle personalità alle quali è stata conferita la scultura del 'Premio Margutta - La Via delle Arti', realizzata dal Maestro orafo Gerardo Sacco, ispirata ai due mascheroni della 'Fontana degli Artisti' di Via Margutta. La giornalista Cinzia Malvini, conduttrice della serata, madrina e memoria storica della manifestazione, è stata coadiuvata per l’introduzione storica della location, dal critico d’arte Mirko Baldassarre. Per la Sezione Cultura il premio è stato assegnato alla Dott.ssa Flavia Piccoli Nardelli, presidente dell’Associazione delle istituzioni di cultura italiane (Aici); per la Sezione Giornalismo il premio è andato al Direttore del TG2 Antonio Preziosi; per la Sezione Teatro ha ritira il premio Drusilla Foer attrice, autrice, cantante da tempo icona di stile; il premio per la Sezione Letteratura a Massimo Gramellini autore di diversi saggi e romanzi di successo fra questi “Fai bei sogni” che in Italia ha venduto oltre un milione di copie; a Giovanni Veronesi sceneggiatore e regista reduce dal successo del film di quest’anno “Romeo è Giulietta” il premio per la Sezione Cinema.

Ha ritirato il premio per la Sezione Musica Tosca cantante, attrice, artista eclettica collabora negli anni con i più grandi artisti musicali italiani e internazionali; per la Sezione Moda il premio è stato assegnato a Chiara Boni che con il suo brand “La Petite Robe” è tra le stiliste italiane più famose all’estero; tra le protagoniste della serie Doc–Nelle tue mani, tra i più grandi successi Rai degli ultimi anni il premio per la Sezione Serie Televisive a Sara Lazzaro; per la Sezione Imprenditoria il premio è stato conferito a Claudio Boso, fondatore e presidente di Careisgold, società per azioni veronese che si occupa di oro puro fisico da investimento; ed infine per la Sezione Luxury Creation il premio è stato assegnato alla maison francese ST Dupont, nella persona di Sarah Giordano, Brand Manager Italy & Malta, un’eccellenza internazionale tra le realtà più affermate nel mondo del lusso.

All’Assessore Alessandro Onorato infine, il riconoscimento di una Targa ricordo della serata, voluta da Grazia Marino e Antonio Falanga, realizzata dalla jewelry designer Gaia Caramazza. Di gran prestigio i Partners dell’Edizione 2024 del “Premio Margutta - La Via delle Arti”: Careisgold S.p.A. è la società veronese che si è distinta sul mercato italiano per aver creato un prodotto innovativo che offre ai propri Clientila possibilità di investire in oro puro fisico da investimento con semplicità e sicurezza; la Banca del Fucino una delle più importanti realtà bancarie romane, mantiene da sempre la propria fisionomia di banca del territorio e la propria indipendenza dai grandi gruppi bancari; ST Dupont, da 152 anni, è il riferimento mondiale per molti accessori di lusso grazie all’innovazione, alla qualità delle sue lavorazioni di pelle, oro, lacca e pietre preziose.

Gerardo Sacco, l’orafo che ha saputo varcare i confini nazionali divenendo l’orafo delle dive ma soprattutto riuscendo a far apprezzare e amare la cultura mediterranea, il mito e la magia della Magna Graecia, crea gioielli unici, esclusivi e di straordinaria bellezza; Imago Artis Travel è una boutique travel company che opera nel turismo di fascia luxury, propone itinerari di viaggio su misura, alla scoperta dell’arte, della cultura e dell’eccellenze italiane; Tridente Collection, collezione di boutique hotel, ristoranti e location per eventi, offre occasioni ideali per vivere la Città Eterna in maniera autentica; Il Margutta vegetarian &art, di Claudio e Tina Vannini, portabandiera della cucina vegetariana e vegana in Italia, promuove una cultura del cibo sano, giusto e sostenibile; Ciù Ciù Tenimenti Bartolomei è un gruppo di aziende vitivinicole leader sul mercato tra i produttori di vino, che vanta la presenza di cinque cantine annoverate fra le principali realtà italiane; Collection. Luxury lifestyle magazine arte, moda, interviste, tendenze di mercato, la nuova rivista del lifestyle dedicata al lusso.

LiveOn, full service di servizi audio, video, luci, multimedia e allestimenti in grado di offrire la più alta professionalità per la riuscita di ogni tipo di evento; VirtualKey si occupa di servizi di comunicazione che comprendono la realizzazione di siti web e e-commerce, digital marketing, social media management, servizi fotografici, tour virtuali e molto altro; l’Alpa Model Agency nasce da un’idea di Alberto Polifroni. Spot, moda, video musicali, casting di moda, cinematografici e televisivi, ma anche copertine di riviste, servizio di hostess per eventi e manifestazioni; Materica, guidata dall’Arch.Valentina Fraschetti, ha sede a Roma si occupa di progettazione d’architettura di interni, di esterni e di design; ed infine Radio Italia Anni '60, la stazione radio online che dalla sede di Roma, fa rivivere i meravigliosi anni '60 attraverso la musica e i ricordi di quell'epoca d'oro