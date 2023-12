Incassi al top, boom di ascolti in tv e volano i social. E' un successo fuori e dentro il Teatro alla Scala "Don Carlo" di Giuseppe Verdi che ha aperto la stagione 2023/24 con tredici minuti di applausi, a un giorno dalla proclamazione da parte dell'Unesco della pratica del canto lirico in Italia patrimonio immateriale dell'umanità.

Alla Prima dell'opera diretta dal maestro Riccardo Chailly sono state 1.888 le presenze del pubblico tra platea, palchi e loggione. L'incasso totale della serata è stato di 2.582.000 euro, 80.000 in più dell'anno scorso, quando il 7 dicembre 2022 andò in scena per la Prima il "Boris Godunov" di Modest Petrovic Musorgskij. Pur non essendo un record, la vendita dei biglietti è tornata ai massimi livelli storici rispetto al periodo pre-Covid.

Lo spettacolo è stato seguito in diretta su Rai 1 - dalle 18.01 alle 22.28 - da una platea di 1 milione 411 mila spettatori pari all'8.4% di share. Complessivamente si contano 9.800.000 contatti, quasi dieci milioni di persone che hanno intercettato la trasmissione dell'opera in tv. La serata è stata anticipata, alle 17.45, da "Aspettando Don Carlo" con Milly Carlucci e Bruno Vespa che ha raggiunto il 17.2% con 1 milione 813 mila.

La Prima è stata seguita da oltre 130 giornalisti accreditati provenienti da 11 Paesi che hanno assicurato la coperta dell'evento su carta stampata, online, radio e tv.

La Prima è stata raccontata sui social (Instagram/X/Facebook/Tiktok) con l'hashtag #PrimaScala mostrando non soltanto immagini dello spettacolo e della serata dai foyer ma anche tutto ciò che avviene dietro le quinte. Su Tiktok i follower hanno potuto assistere in esclusiva a una diretta di 1 ora e 20 minuti iniziata alle 17.55 mostrando il backstage con interviste alle maestranze e a tutti coloro che hanno contribuito allo spettacolo (dai coristi al direttore di scena, dal capo macchinista ai sarti e truccatori) e hanno potuto vedere il coro che ha cantato l’inno nazionale dal retropalco prima di andare in scena. Ecco i numeri: 30.700 visualizzazioni, 28.300 spettatori distinti, picco di spettatori 1.900, 17.900 like. Nell’ultima settimana il profilo ha ottenuto 12.160 follower in più rispetto a prima.

Su Instagram il backstage della Prima è stato raccontato con 40 story raggiungendo 229.436 account e 15.954 visite al profilo. Si è registrato un aumento di interazioni e coinvolgimento del pubblico rispetto allo scorso anno. Su Facebook la Scala ha pubblicato in cross posting con Rai Cultura una serie di post con la locandina dell'opera con tutte le possibilità per assistere allo spettacolo, l'inno nazionale, la diretta del cambio scena tra primo e secondo atto raccontata da Giuseppe Tolva e il trailer dello spettacolo ottenendo una copertura di 364.447 utenti e 10.622 interazioni. Su X (ex-Twitter) l'hashtag #PrimaScala è stato tra i primi 5 trend in Italia. La Prima è stata raccontata con 30 tweet e ha avuto 153.530 impressions. Il sito web del Teatro nella sola giornata di ieri ha avuto circa 65.000 visite.

"Voglio ringraziare Rai Cultura che ha trasmesso lo spettacolo su Rai 1 per la prima volta in 4k garantendo agli spettatori italiani e di tutto il mondo un livello qualitativo senza precedenti - ha dichiarato il sovrintendente della Scala, Dominique Meyer - La Prima è il momento in cui si sente più che mai il lavoro collettivo di tutto il Teatro e vorrei estendere il mio ringraziamento, oltre che all’Orchestra e al Coro, a tutti i reparti della macchina scaligera, dal palcoscenico ai laboratori e agli uffici".

"Abbiamo scritto un’altra grande pagina di televisione e di cultura, come ci impongono il dovere e la passione di essere Servizio Pubblico - ha commentato l'amministratore delegato Rai, Roberto Sergio. - Scala e Rai hanno ribadito con quanto andato in scena sul palcoscenico e sugli schermi della tv - e non solo - di essere due istituzioni fondamentali per la diffusione della Cultura nel nostro Paese".

"La Prima della Scala è sempre una sfida appassionante - ha aggiunto la direttrice di Rai Cultura Silvia Calandrelli - che quest'anno abbiamo affrontato alzando ulteriormente il livello della qualità, grazie alla ripresa e alla trasmissione in 4k, offrendo ai telespettatori uno spettacolo mai visto e portando la bellezza del teatro musicale nelle case degli italiani".

(di Paolo Martini)