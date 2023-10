I rumors sull'uscita della sesta stagione della serie Prison Break continuano, ma cosa c'è di vero? La prima notizia ufficiale sulla nuova stagione arrivò nel 2018 quando fu direttamente la FOX ad annunciare i lavori per un'ulteriore annata. Da lì però nessuna news, fino a quando durante la quarantena per il Covid, Dominic Purcell, attore che vestiva i panni di Lincoln Burrows, confermò i rumors sui nuovi episodi. Tante voci da lì in poi, ma nulla di davvero confermato.

Altri rumors si stanno susseguendo in queste ultime settimane, con un teaser trailer pubblicato su YouTube, ma è un trailer ufficiale? Per la delusione di legioni di fan, sembrerebbe proprio di no. La notizia, che ha tutte le caratteristiche della fake news, intanto rimbalza sui social senza nessuna conferma. D'altra parte, lo stop a Prison Break è legato (anche) ad un dettaglio non trascurabile, vale a direla probabile assenza di uno dei grandi protagonisti delle cinque stagioni. Wentworth Miller, che recitava nel ruolo di Michael Scofield, non pare intenzionato a cimentarsi in ruoli di personaggi eterosessuali. Insomma, i segnali per gli appassionati sono negativi e non è il caso di aspettarsi sorprese: per il momento la sesta stagione di Prison Break sembra solo una fake news.