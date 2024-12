Sarà la musica che gira sempre intorno alla tv, ma sono tre talent a caccia di nuovi e nuovissimi cantanti a dominare la scena tra i brand televisivi attivi anche sui social. A ottobre aveva dominato 'X Factor' su 'Amici', a novembre a prendersi la rivincita sono Maria De Filippi e Silvia Toffanin, ma nella primae posizioni fa capolino anche Antonella Clerici con i giovanissimi interpreti di The Voice. 'Amici' sorpassa infatti 'X Factor' in cima alle graduatorie social, con 'Verissimo' che si colloca sempre sul podio e Antonella Clerici con 'The Voice' che si aggiudica una sesta e una quarta posizione comunque significative.

A ottobre in termini di interazioni, il programma di Maria De Filippi aveva vinto con due milioni circa di vantaggio (15,3 milioni a 13,4 milioni) su quello condotto da Giorgia. Sul versante video views, era prevalso di misura il talent di Sky, a quota 201 milioni contro i 197,4 milioni del titolo rivale. Un mese dopo il vantaggio defilippiano è chiaro. 'Amici' porta a casa 16 milioni di interazioni contro gli 8,8 del titolo rivale; sulle video views il distacco e solo leggermente meno vistoso (189,1 milioni contro 95,2 milioni), con 'X Factor' sopravanzato da 'Verissimo su questo indicatore.

La classifica Top 15 Programmi Tv del mese di novembre, elaborata da Sensemakers per Primaonline.it fa registrare il predominio secco dei titoli musicali. Che vincono ovviamente con ancora maggior nettezza nella graduatoria video. Tra i non musicali, oltre a 'Verissimo', remano dietro in rincorsa il solito efficace Fabio Fazio di 'Che tempo che fa' ma anche 'Le Iene', 'Striscia la Notizia', 'Grande Fratello' e 'Ballando con le stelle', comunque più che contiguo al mondo sonoro. Buone performance social – lato programmi Fascino – anche per 'Uomini e donne', decimo in tutte le graduatorie. Nel cuore dell'autunno tv volumi e interazioni dei programmi top sono piuttosto stabili rispetto al mese precedente, registrando solo un leggero calo dei numeri sul lato delle video views (-14%).