Radio Roma festeggia 48 anni di attività

Radio Roma spegne 48 candeline e in vista del primo mezzo secolo di vita anticipa le prossime novità che completeranno il processo di evoluzione della storica emittente della capitale nel primo brand multimediale del Lazio. Oltre alla radio in Fm, nata il 16 giugno 1975 e protagonista da marzo 2021 di una 'nuova ripartenza', negli ultimi mesi sono stati lanciati tre nuovi canali televisivi e il sito di informazione radioroma.it, che funge da vetrina editoriale del gruppo, oltre ad essere un vero e proprio quotidiano online sempre aggiornato con l’attualità regionale e nazionale. Un processo di rilancio editoriale che è passato attraverso uno sviluppo digital del network e dei contenuti con ingenti investimenti per l’ottimizzazione delle frequenze su scala regionale, il restyling degli studi e del centro di produzione radiotelevisivo, un importante potenziamento degli organici in ambito tecnico e redazionale che oggi conta 50 dipendenti e ulteriori collaboratori, ed una serie di sinergie con partner di assoluto rilievo.

Intrattenimento e informazione sono le colonne fondanti dell’offerta editoriale del network che, attraverso la logica della piattaforma cross-mediale, consente di raggiungere una quota di pubblico cospicua, ma già profilata per target e piattaforme differenziati. Quasi 200mila ascoltatori giornalieri tra i molteplici canali e piattaforme, un polo multimediale fruibile ovunque, grazie ad un network di siti web che supera i 5 milioni di utenti unici con oltre 100 notizie di attualità prodotte ogni giorno dalla redazione sul sito radioroma.it e indicizzate su Roma e il Lazio. Circa 700mila i 'followers' tra i vari profili e pagine social, app e tecnologia Hbbtv che diffondono tutti i canali, le repliche dei programmi e i diversi contenuti su tutte le principali piattaforme di streaming e podcast.

Nello specifico il network è oggi così composto: Radio Roma, emittente di infotainment in onda su Fm e Dab in tutto il Lazio, che trasmette i grandi successi del presente e del passato; Radio Roma Television, al canale 14 nella Regione Lazio, una 'all news' di programmi televisivi tematici e talk show di approfondimento giornalistico dedicati all’informazione quotidiana locale su tutta l’area metropolitana di Roma e della Regione Lazio; Radio Roma Tv, in onda sull’Lcn 15 del digitale terrestre in tutto il territorio regionale dedicato agli amanti dell’intrattenimento e dell’infotainment, in cui si mixano videoclip musicali, interventi legati al racconto dell’attualità del territorio, e interviste ai personaggi del mondo dello spettacolo più amati dal grande pubblico. Novità di giugno 2023 è la nascita di Radio Roma Network, emittente nazionale in onda con tecnologia Bbtv (jump) al canale 222 del digitale terrestre, che racchiude il meglio di tutti i contenuti che il network produce.

La squadra di conduttori e giornalisti assicura una produzione in onda h24, 7 giorni su 7. Nel team ci sono: Claudio Micalizio ('Extra'), Elisa Mariani ('Non Solo Roma'), Andrea Bozzi ('Roma di Sera'), Matteo Demicheli ('A Viso Scoperto'), Max Tamanti ('Disco Volante'), Alessandra Paparelli ('Roma Magazine'), Matteo Acitelli ed Esmeralda Moretti ('Social Trend'), Maurizio Martinelli ('A Casa di Amici'), Ovidio Martucci ('Obiettivo Sport'), Rush ('Breaking Bad'), Danilo Brugia e Paciullo ('Show Time'), Eleonora Pezzella ('Kiss &Go'), Francesco Foderà ('Connection'), Lele Sarallo e Lory ('Drive Time'), Marco Rollo e Andrea Candelaresi ('Cattivissimo'), iVanale ('Genio e Più Genio'), Henry Pass ('Roma Party'), Lucas Dj, Tony Cortese ('Radio Roma By Night'), Gabriele Silvestri, Daniele Silvestri, Giacomo Chiuchiolo, Silvia Corsi, Elena Gianturco, e tanti altri.