Radio Zeta Future Hits, la prima uscita pubblica di Fedez con Angelina e Geolier

Tutto pronto per la 3ª edizione del Radio Zeta Future Hits Live - il Festival della Generazione Zeta, che torna venerdì 31 maggio 2024 al Centrale del Foro Italico di Roma, a partire dalle 20:30. Radio Zeta Future Hits Live nasce da un’idea dell'editore e presidente del Gruppo RTL 102.5 Lorenzo Suraci. Il 31 maggio sarà possibile seguire il Radio Zeta Future Hits Live 2024 in diretta in radiovisione su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), in streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play e in contemporanea anche su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8.

Sul palco del Radio Zeta Future Hits Live, dal vivo, tutti gli artisti più amati dalle nuove generazioni. Questa la line-up completa: Alessandra Amoroso, Alfa, Angelina Mango, Anna, Annalisa, Articolo 31, BigMama, Bnkr44, Bresh, Capo Plaza, Chiello, Clara, Emis Killa, Emma, Fabio Rovazzi, Fedez, Fred De Palma, Gaia, Gazzelle, Geolier, Ghali, Il Pagante, Il Tre, Irama, Mahmood, Maninni, Massimo Pericolo, Mr.Rain ,Paola & Chiara, Rhove, Ricchi e Poveri, Rocco Hunt, Rose Villain, Sarah, SLF, Tananai, The Kolors, Tony Effe, Twenty Six, Zerb, e altre sorprese.

Quest’anno, il Radio Zeta Future HitsLive sarà presentato da Paola Di Benedetto, Luigi Santarelli e Giulia Laura Abbiati, che sono volti e voci di Radio Zeta. All’interno del palinsesto di Radio Zeta, Luigi Santarelli e Giulia Laura Abbiati conducono Destinazione Zeta, dalle 11:00 alle 13:00. Luigi, il sabato e la domenica, e Giulia Laura dal lunedì al venerdì. Al loro fianco anche Paola Di Benedetto, a lungo conduttrice su Radio Zeta e RTL 102.5, che si riunisce alla famiglia della prima radiovisione d’Italia per la sua terza conduzione del Radio Zeta Future Hits Live.

Per la terza edizione, Radio Zeta è già pronta a portare il pubblico nell'eclettico mondo musicale che caratterizza l'evento, offrendo un'esperienza coinvolgente che ha già conquistato migliaia di giovani. Sarà una serata piena di musica, energia e divertimento, con una line-up stellare che riunisce gli artisti più amati e seguiti dalla Generazione Zeta. Ancora una volta, il Centrale del Foro Italico di Roma sarà la cornice del festival, accogliendo voci emergenti e idoli consolidati sull'ormai iconico palco a 360 gradi. Fra le novità di quest'anno, ci sono il parterre in piedi e una produzione audio e video innovativa, che darà al pubblico la possibilità di godere di un'esperienza musicale immersiva e coinvolgente.

"Il grande successo del Radio Zeta Future Hits Live ci spinge ogni anno ad alzare l’asticella della produzione e lo show, creando un festival sempre più originale. Quest'anno abbiamo osato ancora di più. Abbiamo cambiato il punto focale dello spettacolo, decidendo di costruire un palco centrale che fosse davvero il cuore dello show. Al centro del palco, un'enorme torre diffonde audio e luci, e intorno ad essa si sviluppa una console DJ progettata ad hoc, che avvolge la torre a 360°. Da questa configurazione nasce un innovativo sistema di riprese dal palco, composto da torrette Tecnopoint che fuoriescono dallo stage fino a 280 cm di altezza. L'obiettivo è creare un live unico, con il pubblico tutto attorno al palco, in modo che "abbracci" lo spettacolo. Questa disposizione rende l'esperienza ancora più coinvolgente sia per gli artisti che per il pubblico. E infine, abbiamo in serbo anche qualche piccola sorpresa…", dichiara Fabio Marcantelli, produttore del Radio Zeta Future Hits Live. Gli ultimi biglietti sono disponibili su TicketOne.