"Self control" compie 40 anni, il tormentone musicale degli anni 80 di Raffaele Riefoli, in arte Raf, che ha fatto sognare, ballare e innamorare diverse generazioni, non tramonta, anzi si rinnova e sboccia per l'estate 2024 in una nuova e inedita versione lounge, grazie alla nuova interpretazione della cantante, modella e ballerina sudafricana Nicole Magolie, che rende davvero elegante e ricco di sfumature questo pezzo arrangiato da Nerio Poggi in arte Papik e da Peter De Girolamo.