Corrado Augias ancora una volta in Rai con il programma 'La gioia della musica', nonostante il recente passaggio a La7. A riferirlo è una nota di Viale Mazzini dopo l'incontro del giornalista con l'ad Rai Roberto Sergio.

"L’Amministratore Delegato della Rai Roberto Sergio ha ricevuto Corrado Augias chiedendogli di assicurare la terza edizione del fortunato programma la 'Gioia della musica', nonostante il suo passaggio ad altra emittente. Corrado Augias ha ringraziato per il tono cortese della richiesta e ha accettato di preparare e condurre 20 puntate del programma considerando anche il lavoro già svolto dagli autori e gli impegni presi con l’Orchestra Nazionale Sinfonica della Rai", riferisce la nota dell'azienda.

Il passaggio da Rai a La7

Corrado Augias ha lasciato la Rai il 6 novembre scorso passando a La7. "Corrado Augias entra a far parte della squadra di La7 nell’ambito di un accordo biennale con la Tv del Gruppo Cairo Communication", annunciava la stessa emittente in una nota, specificando che "da lunedì 4 dicembre in prima serata, nel nuovo programma dal titolo 'La Torre di Babele', Augias affronterà un tema storico in relazione all’attualità e al mondo contemporaneo. Corrado Augias giornalista, scrittore, saggista, autore e conduttore, nel corso della sua lunga e prolifica carriera ha firmato alcune delle più prestigiose pagine della televisione pubblica e privata del nostro Paese".