Rai, è morto Bepi Nava storico capo ufficio stampa

Un uomo con il profondo senso dell’essere al 'servizio' della Rai. Questo, nel ricordo di chi lo ha conosciuto e ha condiviso con lui il lavoro, è stato Giuseppe - ma per tutti Bepi - Nava fino al 2010 storico Capo Ufficio Stampa della Rai, scomparso oggi a Roma. Di lui restano indimenticabili il garbo e la pacatezza bonaria che, unite ad autorevolezza, passione e disponibilità umana, sono state una cifra inconfondibile del lavoro svolto sempre nell’interesse del Servizio Pubblico. Un riferimento per tutti, interni ed esterni, dirigenti e giornalisti, si legge in una nota.

Ma la sua permanenza all’Ufficio Stampa della Rai è stata anche più lunga, prima di diventarne il capo più longevo, accompagnata da altre esperienze, come la guida della redazione marchigiana o quella di portavoce della allora potentissima ammiraglia Rai 1. Il suo sigaro perennemente tra le labbra, i suoi comunicati scritti a matita con la sua grafia minuscola, ma precisissima, le lunghe e interminabili riunioni del Cda pre-riforma. I suoi storici colleghi dell’Ufficio Stampa Rai si uniscono, affettuosamente, al cordoglio dei familiari e di quanti gli hanno voluto bene, conclude la nota.