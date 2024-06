Rai: la stagione de 'L'Eredità' chiude con numeri da record

La 22esima edizione de 'L’Eredità' su Rai 1 si è conclusa con numeri da record, registrando la più alta media in share degli ultimi 14 anni. Il game show più longevo della televisione italiana, condotto da Marco Liorni e prodotto in collaborazione con Banijay Italia, ha infatti raccolto la media più alta in share dal 2010, considerando entrambi i segmenti del programma 'La sfida dei 7' e 'L’Eredità'. Se si prende in esame il segmento principale 'L’Eredità', la media è di 4.4 milioni di telespettatori con il 26,8 di share, in crescita di 1 punto rispetto all’edizione precedente. In questa stagione 'L’Eredità' è stato il programma più visto dell’intero daytime della televisione italiana (media 26,8% di share).

Le puntate più viste hanno registrato 5.3 milioni di telespettatori e il 29,9% di share, con picchi che hanno sfiorato i 6 milioni di telespettatori e il 31,1% di share. La media del programma sale al 30,7% sul pubblico femminile e al 28,5% sul pubblico laureato. Con oltre 5.200 puntate trasmesse, 'L’Eredità' si conferma uno dei programmi più amati dai telespettatori, un momento in grado di riunire tutta la famiglia davanti alla tv pronta a misurarsi con le domande della gara, ma soprattutto con l’imperdibile 'Ghigliottina'. Quest’ultima edizione, oltre alla novità della conduzione affidata a Marco Liorni, ha visto l'introduzione di due nuovi giochi: 'Il tris' e 'I 100 secondi'.