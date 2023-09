Rai, le variazioni dei programmi tv di domani

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI1

20:35 Affari tuoi 21:30 Ulisse: il piacere della scoperta Il Gattopardo - Il romanzo della Sicilia (anziché la puntata prevista)

RAI2

10:10 TG2 - Storie. I racconti della settimana (anziché TG2 Italia)

19:00 Castle: “Una terribile verità” e “Weekend con i vampiri” (anziché gli episodi previsti)

20:30 TG2

21:00 Pallavolo. Campionato Europeo Maschile 2023 Semifinale Italia – Francia. Telecronaca di Maurizio Colantoni

23:00 Candice Renoir: “Non è tutto oro quello che luccica” 1^ Visione Rai e “La goccia che fa traboccare il vaso”

(TG2 Post e il Tv Movie Non avrai mai mia figlia delle h.21:20 non andranno in onda)

RAI3

08:00 Agorà 09:45 (anziché 10:00) Restart

10:35 Elisir

14:50 PIAZZA AFFARI

15:00 In diretta dal Senato della Repubblica "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata. A cura di Rai Parlamento

15:55 (anziché 15:00) TG3 LIS

16:00 Rai Parlamento Telegiornale

16:05 Alla scoperta del ramo d'oro 16:50 Aspettando Geo

17:10 Geo

01:05 (anziché 01:15) 01:05:00 Newton - La vita oltre la Terra

02:10 RaiNews24 (TG- Magazine delle h.01:05 non andrà in onda)