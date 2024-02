Rai: le variazioni dei programmi tv di domani

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI1

Nessuna variazione

RAI2

06:00 Piloti (anziché Zio Gianni)

-------

15:25 Bellamà

17:00 (anziché 18:10) Rai Parlamento Telegiornale

17:10 TG2 L.I.S.

- Meteo 2

17:15 (anziché 18:25) TG2

17:35 (anziché 17:00) World Aquatics Doha 2024

(Il TG Sport Sera delle h. 18:45 non andrà in onda)

19:05 Telefilm Castle: “Il testimone” e “Resurrezione”

(anziché gli episodi previsti)

--------

23:20 Film Vicolo cieco

01:00 Il meglio di Storie di Donne al Bivio

(anziché il Film Tutti giù per terra)

- Meteo 2

02:05 (anziché 02:30) L'uomo e il mare

02:35 Radiocorsa

03:35 Casa Italia

05:15 TG2 Eat Parade

05:25 Zio Gianni: “Gianni All You Can Eat”

05:35 Piloti

RAI3

14:50 LEONARDO

15:00 In diretta dal Senato della Repubblica "Question Time"

Interrogazioni a risposta immediata. A cura di Rai Parlamento

16:10 (anziché 15:05) PIAZZA AFFARI

16:15 TG3 LIS

16:20 Rai Parlamento Telegiornale

16:25 Aspettando Geo

(La seconda vita - Il paradiso può attendere delle h.15:25 non andrà in onda)

-------

20:40 Il cavallo e la torre - Le mosse