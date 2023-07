Rai, Pino Insegno: "Polemiche? No, la mia storia parla per me"

"Non ho polemiche in atto, polemica sarebbe rispondere. Non ho alcun tipo di risposta a tutto questo, non vedo polemiche, leggo i giornali come tutti e mi diverto a vedere e sentire tante cose che non sono mai uscite dalla mia bocca. Io devo dimostrare in campo quanto valgo e sono 40 anni che faccio questo mestiere, quello che ho fatto è visibile a tutti e la mia storia parla per me". Lo ha detto Pino Insegno, al Centro produzione Rai di Napoli per lo show di presentazione dell'offerta Rai 2023-2024, rispondendo a una domanda sul suo ritorno in Rai e le polemiche legate alla sua partecipazione ad eventi politici di Fratelli d'Italia. Insegno condurrà il game-show 'Il Mercante in Fiera' nell'access prime time di Rai2.

"Le polemiche lasciamole stare - ha aggiunto Insegno - affronto la vita con un sorriso, anche se non è un film, e tento di viverla quotidianamente affrontando i dolori con un gran sorriso. Sono molto sereno perché so quello che la gente si aspetta da me, sono abituato a combattere da sempre".