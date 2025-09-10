Rai: variazioni dei programmi tv di domani

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
06:00 – 08:00 UnoMattina News
nel corso del programma:
- 06:25 Previsioni sulla viabilità CCISS Viaggiare informati
- 06:30 TG1
- 06:55 Che tempo fa
- 07:00 TG1
08:00 TG1
Che tempo fa
08:35 UnoMattina
RAI 2
17:00 (anziché 17:10) Telefilm S.W.A.T.: “Al tappeto” (anziché “A prova di bomba”)
17:50 (anziché 17:00) 70x70 Vol. 2
RAI 3
15:00 In diretta dal Senato della Repubblica "Question Time" Interrogazioni a
risposta immediata A cura di Rai Parlamento
16:00 TG3 LIS
16:05 Rai Parlamento Telegiornale
16:10 Aspettando Geo
(Il telefilm Il Commissario Rex, previsto alle 15:10, non sarà trasmesso)