Rai: variazioni dei programmi tv di domani

10 settembre 2025 | 18.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

06:00 – 08:00 UnoMattina News

nel corso del programma:

- 06:25 Previsioni sulla viabilità CCISS Viaggiare informati

- 06:30 TG1

- 06:55 Che tempo fa

- 07:00 TG1

08:00 TG1

Che tempo fa

08:35 UnoMattina

RAI 2

17:00 (anziché 17:10) Telefilm S.W.A.T.: “Al tappeto” (anziché “A prova di bomba”)

17:50 (anziché 17:00) 70x70 Vol. 2

RAI 3

15:00 In diretta dal Senato della Repubblica "Question Time" Interrogazioni a

risposta immediata A cura di Rai Parlamento

16:00 TG3 LIS

16:05 Rai Parlamento Telegiornale

16:10 Aspettando Geo

(Il telefilm Il Commissario Rex, previsto alle 15:10, non sarà trasmesso)

