Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

Nessuna variazione

RAI 2

15:35 Telefilm Squadra Speciale Cobra 11: “Modelle” (anziché: “Lo zio Ben” e “In machera”)

16:35 TG2

16:55 Meteo 2

17:00 Camera dei Deputati. Dichiarazioni di voto finale sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. A cura di Rai Parlamento (anziché il Telefilm Candice Renoir con l’episodio: Buon sangue non mente)

18:30 TG2 L.I.S.

18:35 Rai Parlamento Telegiornale

18:40 TG Sport Sera

19:00 Telefilm Hawaii Five-0: “Ritorno a casa”

RAI 3

15:00 In diretta dal Senato della Repubblica "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata. A cura di Rai Parlamento

16:10 PIAZZA AFFARI

16:20 TG3 LIS

16:25 Rai Parlamento Telegiornale

16:30 Alla scoperta del ramo d'oro

17:15 Overland 15 - Dai Guerrieri di terracotta alle dune del Taklamakan

18:05 Geo Magazine

(Il documentario Di la dal fiume e tra gli alberi, previsto alle 16:05, non sarà trasmesso)