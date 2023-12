Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI1

Nessuna variazione

RAI2

06:00 Piloti (anziché zio Gianni)

RAI3

08:00 Agorà

09:30 (anziché 09:45) Restart

10:00 In diretta dal Senato della Repubblica: dichiarazioni di voto finali dei Gruppi parlamentari sul ddl n. 926, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026". A cura di Rai Parlamento

11:35 Geo (Spaziolibero delle h. 10:25 ed Elisir delle h.10:35 non andranno in onda)

13:15 Passato e Presente: Mare Nostrum: la battaglia del Mediterraneo con il Prof. Fabio De Ninno (anziché la puntata prevista)

16:10 Alla scoperta del ramo d'oro

16:35 DOCUMENTARIO Montagne di energia. Prima Visione Di Liza Boschin e Massimo Cinque (anziché il documentario previsto)