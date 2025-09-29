circle x black
Cerca nel sito
 

Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
29 settembre 2025 | 19.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

21:30 Il Commissario Montalbano: “La piramide di fango” (anziché Una faccenda delicata)

23:45 Porta a Porta

02:50 Il Maresciallo Rocca 3: “L'ultima sfida” (anziché “Senza perdono”))

04:30 RaiNews24

(Il programma Techetechetè notte, previsto alle 04:30, non sarà trasmesso)

RAI 2

11:10 Serie TV La Nave dei Sogni – Isole Cook (anziché I Fatti Vostri)

13:00 TG2 Giorno

01:20 (anziché 01:55) Radio2 Social Club (anziché Pet Anatomy)

02:35 Appuntamento al cinema

02:40 La Porta Magica

03:30 Film I nostri ragazzi

05:00 Telefilm Rex: “Il colore dell'acqua”

RAI 3

21:20 Film Io Capitano. Regia di Matteo Garrone. Con: Moustapha Fall, Seydou Sarr, Issaka

23:15 Dottori in Corsia. Ospedale pediatrico Bambino Gesù.

(Il Film Open Arms - La legge del mare previsto alle 21:20, non sarà trasmesso)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Rai programmare domani variazioni variazioni programmi
Vedi anche
Regionali Marche, Ricci: "Ho chiamato Acquaroli per congratularmi" - Video
News to go
Bullismo, come cambia la vecchia sanzione della sospensione: le novità
News to go
Lufthansa taglierà 4.000 posti di lavoro entro il 2030
News to go
Crosetto a Flotilla: "Se forza blocco navale si espone a pericoli elevatissimi"
Baglioni: "'La Vita è Adesso' pensavo fosse brutto, invece è un successo da 40 anni"
Glenn Close: "Armani una persona generosa e un amico"
Richard Gere ricorda Armani: "Prima di conoscerlo non avevo neanche una cravatta…"
Samuel L. Jackson ricorda Armani: "Con lui un grande rapporto, qui per rendergli omaggio"
Giorgio Armani, per l'ultima sfilata firmata dallo stilista le note di Einaudi e lanterne bianche
News to go
AI, il 67% la adotta nelle aziende italiane
La Fenice, pubblico lancia volantini in platea: protesta contro nomina Venezi - Video
Piazza della Scala 'divisa' tra moda e Pro Pal - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza