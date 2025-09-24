circle x black
Rai: variazioni programmi tv di domani

24 settembre 2025 | 18.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

02:55 (anziché 02:35) Il Maresciallo Rocca 3:”Un grido nella notte” (anziché “Il mistero dello scheletro”

RAI 2

11:10 La Nave dei sogni Viaggio di nozze in Zambia (anziché Crociere di nozze Zambia)

17:10 Telefilm S.W.A.T. “Distanze” (anziché “Proteggere e servire”)

00:30 (anziché 00:20) Pet Anatomy Io per te, tu per me

Meteo 2

01:05 Radio2 Social Club

02:15 Un milione di piccole cose - Le cose non dette

02:55 La stella che non c'è

04:35 Rex: “N. 13”

05:30 Zio Gianni

05:40 Piloti

RAI 3

15:00 In diretta dal Senato della Repubblica "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata A cura di Rai Parlamento

16:10 (anziché 15:05) PIAZZA AFFARI

16.20 TG3 LIS

16.25 Rai Parlamento Telegiornale

16.30 Aspettando Geo (Il telefilm Il Commissario Rex, previsto alle 15:25, non sarà trasmesso)

23:10 Dottori In Corsia –Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” Prima Visione (anziché Racconti Criminali – L’incredibile sequestro Casana)

