Rai: variazioni programmi tv di domani

08 gennaio 2026 | 19.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

(Rai Parlamento Telegiornale, previsto alle 08:55, non andrà in onda)

09:00 TG 1 L.I.S.

09:50 Storie italiane

10:55 Dalla nuova Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, Conferenza Stampa di inizio anno del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni A cura del TG1. Telecronaca di Roberto Chinzari Regia di Stefano Brasile

13:30 TELEGIORNALE

(Il programma E’ sempre mezzogiorno, previsto alle 11:55, non andrà in onda)

00:05 (anziché 23:55) TG1 Sera

00:10 TV7

01:20 Che tempo fa

01:25 L’Eredità

02:40 Telefilm Il Commissario Manara 2: “Delitto tra le lenzuola” e “Miss Maremma”

04:25 RaiNews24

RAI 2

06:50 Serie TV Ufo Robot Goldrake: “Il mostro dallo spazio” e “Un lupo siderale” (anziché gli episodi previsti)

RAI 3

Nessuna variazione

