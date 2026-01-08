Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
(Rai Parlamento Telegiornale, previsto alle 08:55, non andrà in onda)
09:00 TG 1 L.I.S.
09:50 Storie italiane
10:55 Dalla nuova Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, Conferenza Stampa di inizio anno del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni A cura del TG1. Telecronaca di Roberto Chinzari Regia di Stefano Brasile
13:30 TELEGIORNALE
(Il programma E’ sempre mezzogiorno, previsto alle 11:55, non andrà in onda)
00:05 (anziché 23:55) TG1 Sera
00:10 TV7
01:20 Che tempo fa
01:25 L’Eredità
02:40 Telefilm Il Commissario Manara 2: “Delitto tra le lenzuola” e “Miss Maremma”
04:25 RaiNews24
RAI 2
06:50 Serie TV Ufo Robot Goldrake: “Il mostro dallo spazio” e “Un lupo siderale” (anziché gli episodi previsti)
RAI 3
Nessuna variazione