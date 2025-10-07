Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
Nessuna variazione
RAI 2
15:25-15:55 Bellama'
15:55 Speciale TG Sport Dal Palazzo del Quirinale: Incontro del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con la Nazionale Italiana femminile e maschile di pallavolo vincitrici della medaglia d'oro ai Campionati Mondiali 2025
23:20 Telefilm Ça c'est Paris! Questa è Parigi: ”Sfida vincente” e “Parigi e Crystal”
01:20 (anziché 00:20) Radio2 Social Club
02:35 Felicità La stagione dell'innovazione
03:25 La Porta Magica
04:10 Film Il colpo del leone (anziché Achille Tarallo)
05:55 Piloti
(Il telefilm Le leggi del cuore, previsto alle 05:00, non sarà trasmesso)
RAI 3
15:00 Camera dei Deputati. "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata A cura di Rai Parlamento
16:10 PIAZZA AFFARI
16:20 TG3 LIS
16:25 Rai Parlamento Telegiornale
16:30 Aspettando Geo
(Il telefilm Il Commissario Rex, previsto alle 15:25, non sarà trasmesso)