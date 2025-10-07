Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

Nessuna variazione

RAI 2

15:25-15:55 Bellama'

15:55 Speciale TG Sport Dal Palazzo del Quirinale: Incontro del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con la Nazionale Italiana femminile e maschile di pallavolo vincitrici della medaglia d'oro ai Campionati Mondiali 2025

23:20 Telefilm Ça c'est Paris! Questa è Parigi: ”Sfida vincente” e “Parigi e Crystal”

01:20 (anziché 00:20) Radio2 Social Club

02:35 Felicità La stagione dell'innovazione

03:25 La Porta Magica

04:10 Film Il colpo del leone (anziché Achille Tarallo)

05:55 Piloti

(Il telefilm Le leggi del cuore, previsto alle 05:00, non sarà trasmesso)

RAI 3

15:00 Camera dei Deputati. "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata A cura di Rai Parlamento

16:10 PIAZZA AFFARI

16:20 TG3 LIS

16:25 Rai Parlamento Telegiornale

16:30 Aspettando Geo

(Il telefilm Il Commissario Rex, previsto alle 15:25, non sarà trasmesso)