circle x black
Cerca nel sito
 

Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
13 novembre 2025 | 19.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

02:35 Una pallottola nel cuore 3: “Il rogo di Casal di Pietra” (anziché “Il passato che non passa”)

RAI 2

14:00 Nitto ATP Finals 2025 - Jannik Sinner VS Ben Shelton

16:10 Bellamà Remix

17:00 La Porta Magica (La partita di calcio “Polonia – Italia”, prevista alle 15:50, non sarà trasmessa)

RAI 3

15:25 Geo Documentario (anziché Documentario Girobanda)

15:45 (anziché 16:15) Gli imperdibili

15:50 Polonia – Italia Qualificazione al Campionato Europeo Under 21 2027

18:05 (anziché 16:20) Aspettando Geo

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Rai programmare domani variazioni variazioni programmi
Vedi anche
"Scudetto alla Roma?": D'Alema non si trattiene e fa gli scongiuri - Video
Fiorello e Biggio, videoclip tutto da ridere sulle note di 'Mi fanno male i capelli'
Svelate le uniformi di Milano Cortina, il racconto di Malagò - Video
Ecco il kit che scova la droga nei drink, come si usa e cosa scopre - Video
Dall'Ucraina al Medio Oriente, si apre oggi in Canada G7 Esteri con Tajani: videonews dal nostro inviato
Dal carcere all'atelier, Manuel e la sartoria che cambia la vita - Video
Peppe Vessicchio, l'ultimo grande applauso ai funerali nella 'sua' Montesacro - Video
Vessicchio, la dedica di Fabio Fazio a Che tempo che fa - Video
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza