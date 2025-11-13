Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
02:35 Una pallottola nel cuore 3: “Il rogo di Casal di Pietra” (anziché “Il passato che non passa”)
RAI 2
14:00 Nitto ATP Finals 2025 - Jannik Sinner VS Ben Shelton
16:10 Bellamà Remix
17:00 La Porta Magica (La partita di calcio “Polonia – Italia”, prevista alle 15:50, non sarà trasmessa)
RAI 3
15:25 Geo Documentario (anziché Documentario Girobanda)
15:45 (anziché 16:15) Gli imperdibili
15:50 Polonia – Italia Qualificazione al Campionato Europeo Under 21 2027
18:05 (anziché 16:20) Aspettando Geo