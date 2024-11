Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

Nessuna variazione

RAI 2

13:50 TG2 Medicina 33

14:00 Ore 14

15:25 Bellama’

17:00 La Porta Magica

20:30 TG2

20:35 Tennis. Nitto ATP Finals 2024. Gruppo Nastase–Singolare: Jannik Sinner – Daniil Medvedev Conduce Cristina Caruso. Telecronaca Marco Fiocchetti. Commento tecnico Adriano Panatta. Interviste Maurizio Fanelli. In studio Omar Camporese, Rita Grande. A cura di Alessandro Fabretti Coordinamento giornalistico Riccardo Pescante

22:45 Telefilm F.B.I. International

23:30 La fisica dell’amore “Il meglio di”

00:35 Generazione Z

- Meteo 2

01:55 I Lunatici

02:30 Radiocorsa

03:30 Casa Italia

05:30 TG2 Eat Parade

05:45 Piloti

(La rubrica TG2 Post prevista alle ore 21:00 e il programma Delitti in famiglia previsto alle 21:20 non andranno in onda)

RAI 3

Nessuna variazione