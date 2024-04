Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

Nessuna variazione

RAI 2

06:00 Zio Gianni: “Gianni All You Can Eat”

-------

13:30 TG2 Tutto il bello che c'è Direttore Antonio Preziosi. Vicedirettore Alfonso Samengo A cura di Silvia Vaccarezza

--------

05:10 TG2 Eat Parade Direttore Antonio Preziosi. Vicedirettore Alfonso Samengo A cura di Bruno Gambacorta

05:25 Piloti (anziché Zio Gianni) 05:50 Zio Gianni: “Gianni memento”

RAI 3

08:00 Agorà

09:40 Restart

10:35 Elisir

-------

14:50 Leonardo

15:00 In diretta dal Senato della Repubblica "Question Time" Interrogazioni a risposta Immediata. A cura di Rai Parlamento

16:00 (anziché 15:05) PIAZZA AFFARI

16:10 TG3 LIS

16:15 Rai Parlamento Telegiornale

16:20 Aspettando Geo

17:00 Geo

(Il Telefilm Il Commissario Rex, previsto alle ore 15:25, non andrà in onda)