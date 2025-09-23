Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

21:30 Il Commissario Montalbano: “Una faccenda delicata” (anziché il film Love Again)

23:50 – 01:35 (anziché 23:20-01:05) Porta a Porta

23:55 Tg1 Sera

01:35 Che tempo fa

01:40 Reazione a catena

02:55 Il Maresciallo Rocca 3: “Un grido nella notte”

04:35 Techetechetè notte

RAI 2

09:20 Italia – Belgio Pallavolo Campionato Mondiale Maschile Quarti di finale Telecronaca Maurizio Colantoni Commento tecnico Andrea Lucchetta Interviste Edi Dembinski

12:05 Le indagini di Sister Boniface: “Motore, Ciak, omicidio”

13:00 TG2 - GIORNO

(I programmi TG2 Italia Europa, TG2 Flash, TG2 Sport Giorno e Crociere di nozze, previsti rispettivamente alle 10:00, 10:55, 11:00 e 11:10, non saranno trasmessi)

17:10 Telefilm S.W.A.T. “Memento mori” (anziché “Distanze”)

00:35 Radio2 Social Club

01:10 Felicità La stagione dell'innovazione

02:00 (anziché 01:50) Un milione di piccole cose Riavvicinarsi

02:40 The Boat

04:05 Rex: “Fratelli” e “Circolo vizioso”

05:30 Zio Gianni - Gianni e l'esame

05:45 Piloti

RAI 3

15:00 In diretta dalla Camera dei Deputati "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata A cura di Rai Parlamento

16:10 (anziché 15:05) PIAZZA AFFARI

16.20 TG3 LIS

16.25 Rai Parlamento Telegiornale

16.30 Aspettando Geo/Geo

(Il telefilm Il Commissario Rex, previsto alle 15:25, non sarà trasmesso)