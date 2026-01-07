Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
(Rai Parlamento Telegiornale, previsto alle 08:55, non andrà in onda)
RAI 2
06:50 Serie TV Ufo Robot Goldrake: “Un amico dallo spazio” e “La cicatrice rossa” (anziché gli episodi previsti)
RAI 3
15:00 In diretta dal Senato della Repubblica "Question Time" Interrogazioni a risposta Immediata A cura di Rai Parlamento
15:55 PIAZZA AFFARI
16:05 TG3 LIS
16:10 Rai Parlamento Telegiornale
16:15 Aspettando Geo
(Il telefilm Il Commissario Rex, previsto alle 15:25, non sarà trasmesso)
01:00 (anziché 01:40) Il posto giusto
01:55 RaiNews24
(Il programma Save the Date Incontri, Arti e Cultura, previsto alle 01:05, non sarà trasmesso)