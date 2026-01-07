circle x black
Rai: variazioni programmi tv di domani
07 gennaio 2026 | 19.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

(Rai Parlamento Telegiornale, previsto alle 08:55, non andrà in onda)

RAI 2

06:50 Serie TV Ufo Robot Goldrake: “Un amico dallo spazio” e “La cicatrice rossa” (anziché gli episodi previsti)

RAI 3

15:00 In diretta dal Senato della Repubblica "Question Time" Interrogazioni a risposta Immediata A cura di Rai Parlamento

15:55 PIAZZA AFFARI

16:05 TG3 LIS

16:10 Rai Parlamento Telegiornale

16:15 Aspettando Geo

(Il telefilm Il Commissario Rex, previsto alle 15:25, non sarà trasmesso)

01:00 (anziché 01:40) Il posto giusto

01:55 RaiNews24

(Il programma Save the Date Incontri, Arti e Cultura, previsto alle 01:05, non sarà trasmesso)

