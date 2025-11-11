Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
21:30 Il Commissario Montalbano - La caccia al tesoro (anziché il Film Love again)
23:45 (anziché 23:25) Porta a Porta
01:30 Che tempo fa
01:35 L'Eredità
02:50 Una pallottola nel cuore 2: “Era mia madre” (anziché “La pallottola nel cuore”)
04:25 RaiNews24
RAI 2
20:35 Nitto ATP Finals 2025 - Jannik Sinner VS Alexander Zverev
05:10 Zio Gianni – Pilota (anziché Telefilm Rex)
05:30 Piloti
RAI 3
15:00 Camera dei Deputati. "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata A cura di Rai Parlamento
16:00 (anziché 15:05) PIAZZA AFFARI
16:10 TG3 LIS
16:15 Rai Parlamento Telegiornale
16:20 Aspettando Geo
(Il Telefilm Il Commissario Rex, previsto alle 15:25, non sarà trasmesso)