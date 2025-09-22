Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
21:30 Il Commissario Montalbano: “Una lama di luce” (anziché “Una voce di notte”)
RAI 2
08:45 Radio2 Social Club – CLIP (anziché Radio2 Social Club)
09:15 Le indagini di Sister Boniface: “Cause innaturali”
Meteo 2
10:00 TG2 Italia Europa
11:10 La Nave dei sogni – Cile (anziché Crociere di nozze – Cile)
17:10 Telefilm S.W.A.T. “Due fratelli” (anziché “Memento mori”)
00:10 Addio fottuti musi verdi (anziché Radio2 Social Club)
01:40 (anziché 01:20) Appuntamento al cinema
01:45 Un milione di piccole cose - Sei mesi dopo
02:25 L'odore della notte
04:00 Rex: “Il pettirosso fantasma” e “Stanza 110”
05:30 Zio Gianni - Gianni e il reality
05:40 Piloti
RAI 3
00:55 (anziché 01:05) Sorgente di vita
01:25 Sulla via di Damasco
02:00 RaiNews24