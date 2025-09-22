circle x black
Cerca nel sito
 

Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
22 settembre 2025 | 19.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

21:30 Il Commissario Montalbano: “Una lama di luce” (anziché “Una voce di notte”)

RAI 2

08:45 Radio2 Social Club – CLIP (anziché Radio2 Social Club)

09:15 Le indagini di Sister Boniface: “Cause innaturali”

Meteo 2

10:00 TG2 Italia Europa

11:10 La Nave dei sogni – Cile (anziché Crociere di nozze – Cile)

17:10 Telefilm S.W.A.T. “Due fratelli” (anziché “Memento mori”)

00:10 Addio fottuti musi verdi (anziché Radio2 Social Club)

01:40 (anziché 01:20) Appuntamento al cinema

01:45 Un milione di piccole cose - Sei mesi dopo

02:25 L'odore della notte

04:00 Rex: “Il pettirosso fantasma” e “Stanza 110”

05:30 Zio Gianni - Gianni e il reality

05:40 Piloti

RAI 3

00:55 (anziché 01:05) Sorgente di vita

01:25 Sulla via di Damasco

02:00 RaiNews24

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Rai programmare domani variazioni variazioni programmi
Vedi anche
Processo Grillo jr, l'avvocato Bongiorno: "Commossa dal pianto della mia assistita" - Video
News to go
Scontri ai cortei per Gaza: guerriglia a Milano, caos in tangenziale a Bologna - Video
News to go
Rifiuti, in arrivo il bonus Tari: come funziona
Manifestazione per Gaza a Milano, passeggeri bloccati alla Stazione Centrale - Video
Corteo per Gaza a Milano, bruciata bandiera Usa vicino al consolato americano - Video
News to go
Italia in piazza per Gaza, sciopero e manifestazioni oggi
Charlie Kirk, la moglie Erika: "Perdono il killer" - Video
News to go
Coldiretti: con dazi agevolati import riso da Asia quintuplicato
News to go
Imu, nel 2024 gettito da 16,9 miliardi di euro
Salvini infiamma Pontida sulla difesa dei valori occidentali, la videonews dai nostri inviati - Video
Lazio-Roma 0-1, cori e abbracci alla fine del derby: tifosi giallorossi esultano fuori dallo stadio - Video
Trump, l'insulto a Biden 'figlio di put...': "Niente compassione per lui" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza