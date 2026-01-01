circle x black
Rai: variazioni programmi tv di domani

01 gennaio 2026 | 12.35
Redazione Adnkronos
Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

Nessuna variazione

RAI 2

10:55 TG2 Flash

11:00 TG Sport Giorno

15:30 Bellamix

17:00 La Porta Magica

18:10 TG2 LIS

19:00 Telefilm 911 Lone Star:”Ghiaccio sottile”

19:45 Telefilm 911: “Andata e ritorno”

(I film Natale a passo di danza delle ore 15:30, il Telefilm Sister Boniface delle ore 17:00 e i Cartoni Animati Classici Disney delle ore 17:50, non andranno in onda)

RAI 3

00:15 (anziché 00:55) Appuntamento al cinema

00:20 RaiNews24

(Il programma Movie Mag previsto alle 00:15 non sarà trasmesso)

