Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
Nessuna variazione
RAI 2
10:55 TG2 Flash
11:00 TG Sport Giorno
15:30 Bellamix
17:00 La Porta Magica
18:10 TG2 LIS
19:00 Telefilm 911 Lone Star:”Ghiaccio sottile”
19:45 Telefilm 911: “Andata e ritorno”
(I film Natale a passo di danza delle ore 15:30, il Telefilm Sister Boniface delle ore 17:00 e i Cartoni Animati Classici Disney delle ore 17:50, non andranno in onda)
RAI 3
00:15 (anziché 00:55) Appuntamento al cinema
00:20 RaiNews24
(Il programma Movie Mag previsto alle 00:15 non sarà trasmesso)