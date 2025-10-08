Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
Nessuna variazione
RAI 2
03:15 Film Achille Tarallo
Regia di Antonio Capuano. Con Biagio Izzo, Ascanio Celestini, Tony Tammaro (anziché Film Il colpo del leone)
04:55 (anziché 04:40) Telefilm Le leggi del cuore
05:40 Zio Gianni
05:45 Piloti
RAI 3
15:00 Camera dei Deputati. "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata A cura di Rai Parlamento
16:10 PIAZZA AFFARI
16:20 TG3 LIS
16:25 Rai Parlamento Telegiornale
16:30 Aspettando Geo
(Il telefilm Il Commissario Rex, previsto alle 15:25, non sarà trasmesso)