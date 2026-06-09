Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
Nessuna variazione
RAI 2
23:15 Vite sulla linea di confine – Moana Pozzi
00:00 (anziché 23:15) Film 9 Settimane e ½
- Meteo 2
02:05 Serie TV La Piovra
04:25 Zio Gianni
(Il Film 2Night, previsto alle 01:20, non andraà in onda)
RAI 3
14:50 LEONARDO
15:00 Camera dei Deputati. "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata. A cura di Rai Parlametno
16:00 PIAZZA AFFARI
16:10 TG3 LIS
16:15 Rai Parlamento Telegiornale
16:20 Di là dal fiume e tra gli alberi. Modena, l’ombra della torre
17:15 Overland 17 - L’estremo Sud-est Asiatico
18:15 Geo Magazine
(il programma Italian Genius, previsto alle 15:25 non sarà trasmesso)