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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
09 giugno 2026 | 19.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

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RAI 1

Nessuna variazione

RAI 2

23:15 Vite sulla linea di confine – Moana Pozzi

00:00 (anziché 23:15) Film 9 Settimane e ½

- Meteo 2

02:05 Serie TV La Piovra

04:25 Zio Gianni

(Il Film 2Night, previsto alle 01:20, non andraà in onda)

RAI 3

14:50 LEONARDO

15:00 Camera dei Deputati. "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata. A cura di Rai Parlametno

16:00 PIAZZA AFFARI

16:10 TG3 LIS

16:15 Rai Parlamento Telegiornale

16:20 Di là dal fiume e tra gli alberi. Modena, l’ombra della torre

17:15 Overland 17 - L’estremo Sud-est Asiatico

18:15 Geo Magazine

(il programma Italian Genius, previsto alle 15:25 non sarà trasmesso)

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domani rai variazioni programmi
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