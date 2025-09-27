circle x black
Cerca nel sito
 

Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
27 settembre 2025 | 08.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

11:55 (anziché 11:40) A Sua immagine

03:50 Il Commissario Rex: “Diagnosi omicidio” (anziché “La donna nel parco”)

RAI 2

08:20 Pallavolo - Campionato Mondiale maschile Finale terzo - quarto posto In studio Cristina Caruso e Matteo Piano Telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta Interviste Edi Dembinski

10:30 Il meglio di Radio2 Social Club

11:00 TG Sport Giorno

11:15 Le indagini di Sister Boniface: “Difesa San Giorgio”

12:15 TG2 - GIORNO

12:20 Pallavolo - Campionato Mondiale maschile Finale In studio Cristina Caruso e Matteo Piano Telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta Interviste Edi Dembinski

Meteo 2

14:15 Campionati Mondiali 2025 Uomini Élite Prova in linea

17:05 S.W.A.T. (I programmi TG2 Cinematineé,TG2 Achab Libri, Le indagini di Hailey Dean, Un’estate in Costa Azzurra e TG2 Motori, previsti rispettivamente alle 08:20, 08:25,09:30, 11:15 e 13:30, non saranno trasmessi)

21:00 Telefilm N.C.I.S: “Vicini di casa” (anziché Bellamà di sera)

21:50 Telefilm N.C.I.S. Origins: “Angelo custode”

22:45 La Nuova DS

RAI 3

Nessuna variazione

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Rai programmare domani variazioni variazioni programmi
Vedi anche
Tajani canta e balla sulle note di Battisti alla festa di Forza Italia - Video
Netanyahu all'Onu, scatta la protesta: aula si svuota - Video
Chiara Ferragni, il ritorno alla Milano Fashion Week dopo il 'Pandoro Gate' - Video
Barachini: "Impegno concreto per sostenere costi inviati di guerra" - Video
Proteste a Montecitorio, sei attivisti entrano in piazza per Gaza - Video
News to go
Influenza 2025-2026, attesi 16 milioni di casi
Troupe di ‘Porta a Porta’ aggredita a Padova - Video
Emporio Armani, l’applauso delle modelle in passerella - Video
Barbara d'Urso nel cast di Ballando: "Mediaset? Del passato non parlo, un giorno le vere motivazioni usciranno" - Video
News to go
Sciopero aereo venerdì 26 settembre: stop di 24 ore
Antonio Marras porta il Bloomsbury Group ad Alghero - Video
Meloni: "Palestina? Pressione politica va fatta su Hamas" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza