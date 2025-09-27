Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

11:55 (anziché 11:40) A Sua immagine

03:50 Il Commissario Rex: “Diagnosi omicidio” (anziché “La donna nel parco”)

RAI 2

08:20 Pallavolo - Campionato Mondiale maschile Finale terzo - quarto posto In studio Cristina Caruso e Matteo Piano Telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta Interviste Edi Dembinski

10:30 Il meglio di Radio2 Social Club

11:00 TG Sport Giorno

11:15 Le indagini di Sister Boniface: “Difesa San Giorgio”

12:15 TG2 - GIORNO

12:20 Pallavolo - Campionato Mondiale maschile Finale In studio Cristina Caruso e Matteo Piano Telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta Interviste Edi Dembinski

Meteo 2

14:15 Campionati Mondiali 2025 Uomini Élite Prova in linea

17:05 S.W.A.T. (I programmi TG2 Cinematineé,TG2 Achab Libri, Le indagini di Hailey Dean, Un’estate in Costa Azzurra e TG2 Motori, previsti rispettivamente alle 08:20, 08:25,09:30, 11:15 e 13:30, non saranno trasmessi)

21:00 Telefilm N.C.I.S: “Vicini di casa” (anziché Bellamà di sera)

21:50 Telefilm N.C.I.S. Origins: “Angelo custode”

22:45 La Nuova DS

RAI 3

Nessuna variazione