Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

(Rai Parlamento Telegiornale previsto alle 08:55 non andrà in onda)

23:15 TG1 Sera

RAI2

(Rai Parlamento Telegiornale previsto alle 17:20 non andrà in onda)

23:55 (anziché 00:15) The Way Back 02:15 Appuntamento al cinema 02:20 Song To Song 04:15 Rex: “Il grigio” 05:00 Piloti

RAI3

15:05 Superquark+ - La salute nel frigorifero - Calorie nemiche - amiche

15:40 Di là dal fiume e tra gli alberi Torino, tra i murazzi e l'America

(Rai Parlamento Telegiornale previsto alle 15.05 non andrà in onda)