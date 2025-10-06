circle x black
Rai: variazioni programmi tv di domani

06 ottobre 2025 | 19.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

Nessuna variazione

RAI 2

23:50 (anziché 23:30) Nella mente di Narciso. Filippo Turetta, L'omicidio di Giulia Cecchettin. 1a parte

00:20 Radio2 Social Club

01:35 La Porta Magica

02:30 Appuntamento al cinema

02:35 Film 2Night

03:45 Telefilm Le leggi del cuore. Episodi 4 e 5 (anziché 6 e 7)

05:15 Zio Gianni. Gianni e l'INPS

(il Telefilm Rex previsto alle 04:55 non sarà trasmesso)

RAI 3

21:20 Film Of Dogs and Men.

Regia di Dani Rosenberg. Con Natan Bahat, Nora Lifshitz, Yamit Avital

22:50 Il Silenzio. Regia: Farnoosh Samadi, Ali Asgari. Con: Fatma Alakus, Cahide Ozel, Valentina Carnelutti

23.05 Dottori In Corsia –Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù”

23.50 TG3 Linea Notte

00.50 Meteo 3

00.55 TG- Magazine

01.05 Sorgente di vita

01.35 Sulla via di Damasco

02.05 RaiNews24

(Lo Speciale 7 Ottobre, previsto alle 21:20, non andrà in onda)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
