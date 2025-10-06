Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
Nessuna variazione
RAI 2
23:50 (anziché 23:30) Nella mente di Narciso. Filippo Turetta, L'omicidio di Giulia Cecchettin. 1a parte
00:20 Radio2 Social Club
01:35 La Porta Magica
02:30 Appuntamento al cinema
02:35 Film 2Night
03:45 Telefilm Le leggi del cuore. Episodi 4 e 5 (anziché 6 e 7)
05:15 Zio Gianni. Gianni e l'INPS
(il Telefilm Rex previsto alle 04:55 non sarà trasmesso)
RAI 3
21:20 Film Of Dogs and Men.
Regia di Dani Rosenberg. Con Natan Bahat, Nora Lifshitz, Yamit Avital
22:50 Il Silenzio. Regia: Farnoosh Samadi, Ali Asgari. Con: Fatma Alakus, Cahide Ozel, Valentina Carnelutti
23.05 Dottori In Corsia –Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù”
23.50 TG3 Linea Notte
00.50 Meteo 3
00.55 TG- Magazine
01.05 Sorgente di vita
01.35 Sulla via di Damasco
02.05 RaiNews24
(Lo Speciale 7 Ottobre, previsto alle 21:20, non andrà in onda)