Rai: variazioni programmi tv di domani

28 settembre 2025 | 10.00
Redazione Adnkronos
Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

02:10 (anziché 02:00) Il Maresciallo Rocca 3: “Crudele destino (anziché “L'ultima sfida”)

03:45 Il Commissario Rex: “Una casa per bene” (anziché “Diagnosi omicidio”)

04:30 RaiNews24

(Il programma Techetechetè notte, previsto alle 04:30, non sarà trasmesso)

RAI 2

11:10 La Nave dei Sogni – Macao (anziché I Fatti Vostri)

23:55 (anziché 23:30) Il Processo al 90°

01:25 Radio2 Social Club

Meteo 2

02:40 La Porta Magica

03:35 Il mio nome è vendetta

05:00 Le leggi del cuore

05:45 Piloti

RAI 3

Nessuna variazione

