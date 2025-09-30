Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
21:30 Il Commissario Montalbano: “Un covo di vipere” (anziché Film La ragazza del mare)
23:45 Porta a Porta
02:50 Il Maresciallo Rocca 3: “Senza perdono” (anziché “Un grande amore”)
04:30 RaiNews24
(Il programma Techetechetè notte, previsto alle 04:30, non sarà trasmesso)
RAI 2
11:10 Serie TV La Nave dei Sogni – Cuba (anziché I Fatti Vostri)
13:00 TG2 Giorno
21:20 Serie TV Occhi di Gatto: “Alexia” e “Quentin” 1a Visione Rai (anziché gli episodi previsti)
23:30 Telefilm Ca c'est Paris! Questa è Parigi: “Il direttore artistico” 1a Visione Rai (anziché Sfida vincente)
00:35 Radio2 Social Club
Meteo 2
01:45 Felicità. La stagione dell’innovazione
02:45 La Porta Magica
03:30 Film Spaccaossa
05:05 Telefilm Le leggi del cuore
RAI 3
14.50 LEONARDO
15:00 In diretta dalla Camera dei Deputati "Question Time" Interrogazioni a risposta Immediata. A cura di Rai Parlamento
16.10 PIAZZA AFFARI
16.20 TG3 LIS
16.25 Rai Parlamento Telegiornale
16.30 Aspettando Geo
(il telefilm Il Commissario Rex, previsto alle 15:25, non andrà in onda)