Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
30 settembre 2025 | 18.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

21:30 Il Commissario Montalbano: “Un covo di vipere” (anziché Film La ragazza del mare)

23:45 Porta a Porta

02:50 Il Maresciallo Rocca 3: “Senza perdono” (anziché “Un grande amore”)

04:30 RaiNews24

(Il programma Techetechetè notte, previsto alle 04:30, non sarà trasmesso)

RAI 2

11:10 Serie TV La Nave dei Sogni – Cuba (anziché I Fatti Vostri)

13:00 TG2 Giorno

21:20 Serie TV Occhi di Gatto: “Alexia” e “Quentin” 1a Visione Rai (anziché gli episodi previsti)

23:30 Telefilm Ca c'est Paris! Questa è Parigi: “Il direttore artistico” 1a Visione Rai (anziché Sfida vincente)

00:35 Radio2 Social Club

Meteo 2

01:45 Felicità. La stagione dell’innovazione

02:45 La Porta Magica

03:30 Film Spaccaossa

05:05 Telefilm Le leggi del cuore

RAI 3

14.50 LEONARDO

15:00 In diretta dalla Camera dei Deputati "Question Time" Interrogazioni a risposta Immediata. A cura di Rai Parlamento

16.10 PIAZZA AFFARI

16.20 TG3 LIS

16.25 Rai Parlamento Telegiornale

16.30 Aspettando Geo

(il telefilm Il Commissario Rex, previsto alle 15:25, non andrà in onda)

