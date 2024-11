Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

Nessuna variazione

RAI 2

14:00 Il Palio d'Italia - Il viaggio: La Spezia

RAI 3

14:30 Speciale In mezz'ora. Viaggio in America (anziché In mezz’ora)

00:30 Speciale In mezz'ora. Viaggio in America (anziché In mezz’ora)